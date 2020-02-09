TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu

Çaykur Rizespor Kulübü, uçak seferlerinin kar yağışı nedeniyle iptal edilmesinin ardından Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Göztepe maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na TFF başvuruda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren takımın İzmir'e gitmek için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazır beklediğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleşemediğini, hava yolu şirketlerinin son olarak uçuşların karşılıklı iptal edildiğini kendilerine bildirdiğini söyledi.

"ERTELENDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Kartal, "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk. Yetkililer ile yapılan son görüşmede ertelenmesi için olumlu görüş bildirdiler. Maçın ertelendiğini söyleyebiliriz. Resmi yazıyı bekliyoruz" diye konuştu.

TFF'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok maçın ertelendiğini duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.