Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı.
08.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:23
Süper Lig'in 25. haftasında, yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile Çaykur Rizespor, evinde son haftaların düşüş yaşayan ekibi Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Alanyaspor 35. dakikada Bammou'nun golüyle öne geçerken, Rizespor'a beraberliği getiren gol, 61. dakikada Samudio'dan geldi.
ALANYASPOR'UN SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor 40 puanda kaldı. 4 maç sonra puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
Haberin Videosu :Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Çaykur, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Spor
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Spor
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı