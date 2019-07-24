Haberler» Spor» Haber

Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı

-Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattıRİZE - Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Ismael Diamande'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

24.07.2019 18:30
Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı
- Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı
RİZE - Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Ismael Diamande'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Fildişi Sahili oyuncu Ismael Diomande Çaykur Rize Didi Statyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz yıl Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen forması giyen Ismael Diomande, Rize ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli takımda forma giydiği için lige hazır olarak geldiğini dile getiren İsmael "Milli takımda olduğum için çok az tatil yaptım, antrenman yaptım çok fit bir şekilde geldim buraya. Bir çok takımdan transfer teklifi vardı. Ben ve ailem Müslüman, böyle bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm. Türkiye'den de birçok takımdan teklif geldi ama teknik direktörümüzle konuştuktan sonra Rize'ye gelme kararı verdim" şeklinde konuştu. Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Fransa, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:10   Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti
19:08   Sergen Yalçın: UEFA Kupası'nda bir hedefimiz var
19:06   "Tur atlamak istiyoruz"
19:00   Sergen Yalçın: "Çok hazır olduğumuz söylenemez"
18:55   Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı netleşiyor
18:50   Fransa Bisiklet Turu
18:46   EYOF 2019'da judoculardan 3 madalya geldi