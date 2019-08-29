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Çaykur Rizespor kafilesi İstanbul'a gitti

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

29.08.2019 13:06 Çaykur Rizespor kafilesi İstanbul'a gitti
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-mavili ekibin Trabzon'dan hava yoluyla İstanbul'a gittiğini belirtti.

Bakır, takımın son iki çalışmasını İstanbul'da yaparak hazırlıklarını tamamlayacağını söyledi.
Takımda El Kabir'in sakatlanması ile özellikle hücum hattında eksikleri olduğuna işaret eden Bakır, "Transferde az bir zaman kaldı. Görüştüğümüz oyuncular var. En kısa sürede kadromuzu takviye etmek için çalışıyoruz. Eksiklerimize rağmen iki haftada 6 puan toplamak büyük başarı. Oyuncularımızı kutluyoruz." diye konuştu.
Bakır ayrıca, Beşiktaş maçı için İstanbul'da bulunan taraftarlardan destek istedi.
Yeşil-mavili ekibin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
"Gökhan Akkan, Tarık Çetin, Zafer Görgen, Aberhoun, Chatziisaias, Attamah, Talbi, Burak Albayrak, Moroziuk, Orhan Ovacıklı, Melnjak, Yusuf Acer, Abdullah Durak, Vetrih, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Atakan Akkaynak, Samudio, Barış Alıcı, Nill, Oğulcan Çağlayan, Boldrin, Sasse."

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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