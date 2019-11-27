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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacakları maça en iyi şekilde hazırlanıp puan almak istediklerini söyledi.

27.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:52Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına odaklandı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail , Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding 'la yapacakları maça en iyi şekilde hazırlanıp puan almak istediklerini söyledi.
Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Hafta sonu oynayacakları maça kilitlendiklerini ifade eden Kartal, "Oyuncularımla bu maça en iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almayı hedefliyoruz. Üç puan alamasak da en kötü bir puan ile maçı bitirmek istiyoruz." dedi.
Kartal, önlerinde beş maç daha olduğunu belirterek, "Her maç birbirinden zor. Hiçbir maç kolay değil. Bu ligde her takım her takımdan puan alabiliyor. Onun için biz de sakatlığı bulunan arkadaşlarımızın iyileşip aramıza katılımıyla elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip İttifak Holding Konyaspor maçına çıkmak istiyoruz." diye konuştu.,
Takımdaki sakatlıklara değinen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gökhan Akkan için sağlık ekiplerimiz seferber oldu. Hafta sonuna kadar bakacağız. Oynayabilirse oynayacak. Eğer oynayamazsa genç kalecilerimiz var. Tarık ve Zafer var. Gökhan çok tecrübeli bir oyuncu. Milli takım oyuncusu, aynı zamanda takımın da kaptanı. Gökhan yetenekli bir oyuncu. Diğer kalecimiz Zafer de önü açık ve yetenekli oyuncu. Zafer'in daha zamana ihtiyacı var. Gelecek vadeden bir kaleci. Amedej Vetrih ve Boldri'nin de sakatlıkları devam ediyor."

İttifak Holding, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kartal, Spor

Kaynak: AA

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