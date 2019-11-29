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Çaykur Rizespor, Konyaspor mücadelesinde taraftarına güveniyor

Süper Lig'in 13. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, bu maçın en önemli faktörünün taraftar desteği olacağını söyledi.

29.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:20Çaykur Rizespor, Konyaspor mücadelesinde taraftarına güveniyor
Süper Lig'in 13. haftasında yarın İttifak Holding Konya 'u ağırlayacak Rizespor'un kulüp başkanı Hasan , bu maçın en önemli faktörünün taraftar desteği olacağını söyledi.
Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde Yukatel Denizlispor müsabakasını son dakikalarda yedikleri gollerle kaybettiklerini, bu maçta da yine hakem kararlarının tartışıldığını belirtti.
Türkiye'de hakemlerin spor kamuoyunca çok konuşulduğunu ifade eden Kartal, futbolun gelişimi ve hataların azaltılması için bazı önlemelerin alınması gerektiğini savundu.
Çaykur Rizespor olarak hedeflerinin biraz altında kaldıklarını aktaran başkan Kartal, "Bazı maçlarda iyi mücadelemizi skora yansıtamadık. Futbolda sonuç gelmeyince, fiziksel yorgunlukla birlikte psikolojik yorgunluk başlar. Bu nedenle bir an önce stresten uzaklaşmak zorundayız. Bunun için de 20 puan barajına ulaşmalıyız." diye konuştu.
Kartal, iç saha maçlarında seyircinin çok büyük güç olduğuna işaret ederek, "Taraftarımız gerçekten takımını yalnız bırakmıyor. Ligin başından bu yana her şartta takımın yanında yer aldılar. Bu maçta da en büyük itici gücümüz taraftarlarımız olacaktır. Sahada onlara layık olmak için çalışacağız. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Konyaspor karşısında seyircimizin desteğiyle kazanıp, toparlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İttifak Holding Konyaspor'un iyi bir teknik ekip ve kadroya sahip olduğunun altını çizen Kartal, "Rakibimiz de ligde henüz beklentileri karşılayamadı ama çok değerli bir ekip. Her iki takımın bu maçta galibiyete çok ihtiyacı var. Zor bir mücadele olacak. Bu nedenle taraftarlarımızın her türlü şartta 90 dakika sahadaki oyuncularımızı destekleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Çaykur Didi Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

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