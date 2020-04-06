Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:32
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Çaykur Rizespor, Güncel