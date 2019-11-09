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Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu ve taraftarlardan organ bağışı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri ile Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyasporlu taraftarlar, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, bağış yaptı.

09.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:30Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu ve taraftarlardan organ bağışı
Süper Lig ekiplerinden Rize 'un kulüp başkanı Hasan ve yönetim kurulu üyeleri ile Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyasporlu taraftarlar, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, bağış yaptı.
Kulübün, Çaykur Didi Stadı yakınındaki Atmaca spor mağazası önünde toplanan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 200 taraftara, organ bağışıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Daha sonra form dolduran yöneticiler ve yaklaşık 100 taraftar, kampanyaya katılıp organ bağışçısı oldu.
Başkan Kartal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkati çekerek, "Organ bağışı insanlığa hizmet etmektir. Öldükten sonra yapılabilecek bir şey yok. Birilerinin bundan faydalanmasından daha güzel ne var. Her Türk vatandaşının organ bağışı yapmasında fayda var." diye konuştu.
Futbolun birleştirici olduğunu vurgulayan Kartal, toplumsal olaylara dikkati çekmek adına diğer kulüplerin de destek olmaları gerektiğini kaydetti.
Öte yandan, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi ve ailesi de kampanyaya katıldı.

Çaykur Rizespor, Kartal, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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