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Çaykur Rizespor Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

13.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
Çaykur Rizespor Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs tedavisi görmekte olduğu hastaneden taburcu olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Çaykur Rizespor, Göksel Gümüşdağ, Koronavirüs, Spor
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