Çaykur Rizespor Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
13.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs tedavisi görmekte olduğu hastaneden taburcu olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Çaykur Rizespor, Göksel Gümüşdağ, Koronavirüs, Spor