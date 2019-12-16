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Çaykur Rizespor, kupada yoluna devam etmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kupada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

16.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:22Çaykur Rizespor, kupada yoluna devam etmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport 'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kupada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupanın ilk maçında rakiplerini Rize'de 3-2 yendiklerini ve avantaj elde ettiklerini belirtti.

Kupa hazırlıklarını tamamlayarak takımın Samsun'a gittiğini ifade eden Bakır, "İlk maçta olduğu gibi ligde forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir kadro ile deplasmana gidiyoruz. İlk maçta yakaladığımız 3-0'lık skor avantajını koruyamamamıza rağmen maçı 3-2 kazanmayı bilmiştik. Bu maça daha ciddi bakıyoruz. İlk maçta elde ettiğimiz galibiyet avantajını koruyarak turu geçmek istiyoruz." dedi.

Kupa mücadelesine devam etmek istediklerini ifade eden Bakır, "Elbette lig her takım için çok değerli. Bu bilinçle kupa ve ligi bir arada götürmek istiyoruz. Ligde önümüzde zorlu iki maç var. Bu maçların ardından yapacağımız takviyeler hem ligde hem kupada gücümüzü artıracaktır. Kadro kalitesini ve takım içi rekabeti artıracak transferlerle her iki kulvarda daha rahat yarışma imkanı bulacağız." şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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