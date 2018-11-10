Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor
'u deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, "Milli maç arasından dörtte dört yaptık. Ligde 12. hafta 27 puan hedefe doğru giderken son derece değerli bizim için." dedi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip ile ilgili oyun içinde alacakları pozisyon, rakibin arkasına atacakları koşular ve rakibin yüksek şiddetle koşu yapan oyuncuları ile ilgili çalıştıklarını belirtti.
Maç içerisinde topa sahip olmaya çalıştıklarına değinen Avcı, "Bu ligde topa en fazla sahip olan takımız. Özellikle gole kadar topa yüzde 68 topa sahip olduk. Rakip ilk yarıda bizden 3 kilometre daha fazla koştu. Rakibi koşturmak fiziksel düşüşünü sağlayacaktı." diye konuştu.
İlk yarıda hataları olduğuna vurgu yapan Avcı, "İlk yarıda pozisyonları sonuçlandırma, yanlış tercihler ve çabuk top kaybı yaptık. İkinci yarı bunu organizasyonu doğru yaptık. Duran top bu lig için önemlidir. İlk golu böyle bulduk. İkinci gol tamamen çalıştığımız Mossoro'nun blok arasına pasında Visca'nın topla buluşması ve Bajiç'e attırdığı gol işimizi kolaylaştırdı. Futbolda 90 dakika her şeyi iyi yapamazsın. Rakibin bulduğu gol sonrasında son on dakika skoru koruma duygusu ama kaliteli bir takımız bunu yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.
İyi bir maç oynandığının altını çizen Avcı, "Maça bakınca 64 dakika top oyunda kalmış. Bu lig için çok önemli. Oyuna giren oyuncularımız katkı saladı. Oyunu kaybetme duygusu yaşamadık ama daha rahat bitirebileceğimiz bir maçtı. Milli maç arasından dörtte dört yaptık. Ligde 12. hafta 27 puan hedefe doğru giderken son derece değerli bizim için." şeklinde konuştu.
Avcı, Mert Günok
'un milli takıma çağrılamaması ile ilgili tercihlerin milli takım hocasına ait olduğunu kaydetti.
-Çaykur Rizespor cephesi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk
, Ligin lideri olan ve az gol yiyen, iyi oyunculara karşı oynadıklarını kaydetti.
İlk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini belirten Buruk, şöyle devam etti:
"İlk yarıda bizim Vedat ile bulduğumuz pozisyon var. İkinci yarının başında ofsayt diye kesilen bize göre penaltı pozisyonumuz var. VAR sisteminin atladığını düşünüyorum. Samudio'nun kaleci ile karşı karşıya atamadığı pozisyon. Kötü bir duran top golü yedik. 2-1'i yakalayana kadar oynadığımız oyundan memnun değilim. 2-1'den sonra çok iyi bir ekip ortaya çıktı. Seyirci takımına sahip çıktı. Günün sonunda puan alamadık. Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız. Rakibi tebrik ediyorum. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım. İnşallah bizde ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağız.
Buruk, VAR sisteminin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Görüntüde ofsayt görünmüyor. Pozisyon penaltı görünüyor. Bizde pozisyonu telefondan izledik yanlış gibi görünüyor. Atiker Konyaspor
maçında da penaltı olduğu belli olmayan bir pozisyonda aleyhimize karar verilmişti. Bu konunun mutlaka bir açıklaması vardır." dedi.
Başakşehir,Çaykur Rizespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:38