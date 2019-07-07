07.07.2019 09:50
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Çaykur Rizespor resmen duyurdu: Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptığı açıklamada, Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirtti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Kulübü'nden bir açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan Vedat Muruqi ile ilgili yeşil-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriç'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.

Çaykur Rizespor resmen duyurdu: Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştık
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Güncel

YORUMLAR (5)
HAHAHAHAHHAAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHA: rizede aslan var lenaq hahahahahahahahahahhahahahhaahahahha
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KAPLAN: Bence en doğrusu Fenerbahçe çünkü garanti oynar Galatasaray- banega yi getirdiğinde yada başka bir gölcü bulduğunda Vedat ti oynatmaz
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ENGİN: Rizespor maçını satın alınca vedat marugiye para kalmadı cinconlar.
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AHMET: Fatih terim gibi bir hırsız ve gaspçı varken Türk futbolu ilerlemez ve kimsede gsd oynamak istemez
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PARA SPOR: Ulan adam Galatasaray''ı istiyor ne para göz çıktınız
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