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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik

Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Teknik Direktör İsmail Kartal, "Penaltı var, direk var, 6 tane kaçan gol var. Bir tanesi gol olsa biz bu maçı çevirirdik, şüphem yoktu." dedi.

14.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:44

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, 'yı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonunda konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, Kasımpaşa bir kere geldi gol oldu. İkinci golde, o kadar karambol yaşandı top oyuncunun önüne düştü ve gol oldu. Bunun adı şanssızlık. Penaltı var, direk var, 6 tane kaçan gol var. Bir tanesi gol olsa biz bu maçı çevirirdik, şüphem yoktu." dedi.

"SORUMLU BENİM"

Deneyimli hoca, "Bazen 7-8 pozisyona giriyorsunuz, olmuyor. Taraftar haklıdır, oyunda geriye düştüğünüz zaman tepki dünyanın her takımında olur. Onlar takımı kazansın, önde olsun ister. Geride kalınca bir tepki koyacaklar, onun da hedefi sorumlu olarak ben olacağım." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kasımpaşa, Spor


HABER YORUMLARI (4)
GENTLEMAN:RİZE SEN ALT LIG DEGIL DAHADA ALTINA GIT. PENALTI ATAMAYAN FULBOLCUYA PARA ODE ALLAH KAHRI PERISAN ETSIN BOYLE FUTBOLU.
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HARBİ FENERLİ:hiç güleceğim yoktu
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MAHO:rize konya el ele kümeye fenevin adamları İsmail ile aykut istifa
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KUZEYİN UŞAĞI:OKAN BURUK hocayı arar olduk. .
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