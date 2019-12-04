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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.

04.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal AA'nın
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize 'un teknik direktörü İsmail Kartal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.
Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Kartal, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" ve Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın zaferi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kartal, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın zaferi" fotoğrafında, engellere rağmen azmin zaferinin ön plana çıktığını, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafının ise ifade ettiği ruh ile çok farklı anlam taşıdığını belirtti.
Türkiye'nin savaşçı bir kimlik taşıdığını ifade eden Kartal, "Asker bir toplum ve milletiz. Bunun da bizim ile ne kadar özdeşleşmiş olduğunun mesajını verdik. Hem spor hem de ülkemiz adına mücadele eden Mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize verilen en büyük moral motivasyondur. Birlik ve beraberliğimiz için son yıllardaki en önemli fotoğraflardan bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kartal, yıllardır spor camiası içerisinde Anadolu Ajansı ile birlikte çalıştıklarını kaydederek, "Anadolu Ajansının objektifliği, doğru haber yapması yanlı ve taraflı olmadan işini en iyi yapan kuruluşlardan biri olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor

Kaynak: AA

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