Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan hakem kararlarına tepki

Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay kararlar verildiğini söyledi.Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, son maçta istediklerini yapamadıklarını ancak lig genelinde Çaykur Rizespor aleyhinde hakem hatasının çok fazla olduğunu savundu.

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını, maç eksiğine rağmen 24 puanda olduklarını vurgulayan Kartal, "Ligde korkulacak, abartılacak durumumuz yok. Önümüzde elbette zor maçlar var. İlk yarıda da zorlandık ama 20 puan ile kapattık. Bu takım yeniden çıkışa geçecek. Oynadığımız maçların sadece 2-3 tanesinde kötü oynadık. Verilen kararlar ile bu takımın ne kadar puan kaybettiğini insanlar unutmasın. Eğer objektif, dürüst, namuslu konuşacaksak bunları konuşalım. Ardından insanlar İsmail Kartal hakkında konuşalım. İnsan bir yerde ilelebet kalacak değil." şeklinde konuştu.

Her mağlubiyet sonrasında hocaya veya yönetime istifa söylemlerinin kulüplere kaktı sağlamayacağına işaret eden Kartal, "Şu an birlik, beraber olma zamanı. Taraftarı yönetimi, teknik heyeti ile birlikte. Rizespor'un buna ihtiyacı var. Eğer biz birlik içinde olursak bu takı ayağa kalkar." ifadelerini kullandı.

Yönetim ile uyumlu şekilde çalıştıklarına da değinen Kartal, bu yılın çalışmalarının yanında gelecek yılların planlamaları ile ilgili de çalışmalar yürüttüklerini, birileri istedi diye kimsenin gitmeyeceğini sözlerine ekledi.

Sezon başından itibaren Çaykur Rizespor'un haklarının savunulamadığını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Gaziantep maçında geçen hafta aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı doğru değil. Top kalçasından sekerek yerde eline geliyor. Bize çok daha netleri verilip iptal ediliyor. Aleyhimize tereddütsüz veriliyor ama kimse bunları konuşmuyor. Beşiktaş maçında neler oldu? Biz mağlup olduk. Kimse bunları konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Biliyorum ne olduğunu. Burada birlik olacaksak birazcık da Rizespor'un sesini yükseltmemiz, haklarını saha içinde arayarak birlikte savunmamız gerekir. Herşeyi tek bir insana antrenöre yüklememek gerekir. Hep söylüyorsunuz yada sosyal medya söylüyor. 'İsmail Hoca gitsin.' Sosyal medyalar kulüpleri yönetmez. Burada birlik olmak gerek. Birlik olunmadığı, birlikte mücadele verilmediği müddetçe bu hafta verilen penaltı gibi çok penaltılar verilecek aleyhimizde."

Hakem kararlarını eleştiren Kartal, "Bu sezon Rizespor teknik direktörü olarak hatalı kararlara maruz kalan, zor duruma düşen teknik direktör olarak kendimi görüyorum. Başka hiç kimseyi görmüyorum. Rizespor bu sezon hatalı kararlardan dolayı en çok zor duruma düşen takımdır. En çok canı yanan takımdır. Yedi tane maçın videosu bende var. Daha ne olacak. Lig bitmeden yedi maçta aleyhinize hatalı kararlar verilmiş ise bu takımın halen 24 puanı varsa insanların bunu düşünmesi, işe buradan bakmak lazım." dedi.

Kaynak: AA