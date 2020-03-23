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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

23.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:55
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde Karaman, devlet yönetimine ve sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.
Karaman, çağrısında, "Sadece güzel ülkemizin değil tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle günlerde hem devletimiz hem de sağlık emekçileri ciddi bir özveri sergilemekte. Bizden beklentileri sadece evde kalıp bu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak. Zor olmasa gerek. Evinde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman’dan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı
Etiketler : Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Spor

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