Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 2-3

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Kemal Yılmaz xxx, Serkan Olguncan xxx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan xx - Moroziuk xx, Awaziem xx, Saadane x, Melnjak xx, Musa x (Dk. 46 Umar x), Azubuike xx (Dk. 84 Abarhoun), Chahechouhe xx (Dk. 73 Mustafa x), Boldrin xxx, Samudio xx, Muriqi xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xx, Sosa x (Dk. 22 Ekuban xx), Abdulkadir Parmak xxx, Abdülkadir Ömür xxx, Yusuf xxx (Dk. 90+3 Toure), Nwakaeme xxx, Rodallega xxx (Dk. 90+5 Murat Cem)

GOLLER: Dk. 16 Boldrin, Dk. 65 Muriqi (Çaykur Rizespor) - Dk. 20 Rodallega, Dk. 24 (KK) Melnjak, Dk. 43 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Boldrin (Çaykur Rizespor) - Novak (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip sezonu 41 puanla tamamlarken, puanını 63'e yükselten konuk ekip ise üçüncülük için yarıştığı Beşiktaş'ın da kazanmasıyla sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

3'üncü dakikada Chahechouhe'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şut yandan auta çıktı.

9'uncu dakikada Yusuf Yazıcı topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahası yayının gerisinden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

16'ncı dakikada Vedat Muriqi ceza sahası içerisinde rakiplerinden topu kurtardıktan sonra altıpas çizgisinin üzerindeki Boldrin'e çıkardı. Bir anda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Boldrin'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rodallega kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Gökhan'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

24'üncü dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içi sol kanattan pasında altıpasın gerisinde topla buluşan Rodallega vuruşunu yaptı ancak Gökhan çıkarmayı başardı, onun uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak savunmada Melnjak'a çarparak ağlara gitti: 1-2.

32'nci dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan son anda uzanarak kornere çeldi.

43'üncü dakikada Nwakaeme'nin uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Abdülkadir Ömür topu kontrol ettikten sonra penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-3.

48'inci dakikada penaltı noktası üzerinden Chahechouhe'nun şutunda top Hüseyin'den geri geldi, devamında Muriqi önüne düşen topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55'inci dakikada Samudio'nun sağdan ortasında altıpasın gerisinde topla buluşan Umar'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.

58'inci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

64'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Novak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta gitti.

65'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası ayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.

65'inci dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında Boldrin'in ortasına altıpas üzerinde savunmanın arasından iyi yükselen Muriqi'n kafayla şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

69'uncu dakikada sol kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafayla şutunda yerden seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72'nci dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega'nın bekletmeden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda kornere çeldi.

78'inci dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına pasında topa iyi hareketlenen Ekuban'ın kaleciyle karşı karşıya şutunda Gökhan tehlikeyi uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında Mustafa Saymak rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

84'üncü dakikada Boldrin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

SOSA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da kasıklarında ağrı hissettiği belirtilen kaptan Jose Sosa bir süre kendini denedi ancak daha sonra oyuna devam edemedi. Sosa, 22'nci dakikada yerini Ekuban'a bıraktı.

Kaynak: DHA