Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun son haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor 'da teknik direktör Okan Buruk , böyle bir maçı kaybettikleri için taraftarlarından özür dilediklerini söyledi.Maça iyi başladıklarını ifade eden Buruk, "İlk 15 dakika golü bulana kadar belki 1-1 olana kadar rakibin kalemize hiç gelemediği, golü bulan, pas yapan, topla oynayan, sahada her şeyi yapan bir takımdık. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Bunu özellikle büyük maçlarda çok çektik. Bu tür önemli karşılaşmalarda erken gol yememiz gerekiyor. İkinci ve üçüncü gollerde kaptırdığımız toplar bir anda 3-1 geriye düşmemize neden oldu. Oyunun karşılığı bu mu derseniz; daha çok pozisyona giren, gole yaklaşan, rakip sahada daha çok oynayan Çaykur Rizespor'du. Trabzonspor'un usta, öndeki iş bitirici ayakları sonuca gitti. İkinci yarı hamleler yaptık. Ofansif olarak Umar'ı da oyuna aldık. Zaman zaman oyun disiplini kaybettiğimiz anlar oldu. 3-2'yi bulduk. Gol pozisyonlarına çok girdik. Gol öncesi pozisyonlarımız da çok fazlaydı ama son pasları çok kötü oynadık. Rakibimizi bizden üstün kılan son pasları çok daha oynamaları, bitiriciliği daha iyi olmasıydı. Maçın sonunda da baskı kurmak istedik ama hem maçın hakemi hem de rakibimiz bunu engelledi. Bütün maç zor fauller veren hakem bir anda her şeye faul çalmaya başladı. 5 dakikalık uzatmayı anlamadım. Zaten 4 dakikası ya faulle, ya yerde yatarak, ya aut atığı yapılmayarak geçti. Böyle kolay bir hakem bulunca rakipte bunu değerlendirmek istedi. Profesyonellik içinde bu var. Son bölümde baskı kuramadık. 3-3 olacak pozisyonlar oldu ama atamadık. Rakibimize de pozisyonlar verdik. Böyle bir maçı kaybettiğimiz için taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi."ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NET OLARAK KARAR VERECEĞİZ"Buruk, bir basın mensubunun Çaykur Rizespor'daki görevine devam edip etmeyeceğine yönelik sorusuna ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Lig bitince hem kulüp hem de kendi açımızdan değerlendirmeleri yapıp konuşuruz' dedik. Ailem İstanbul 'da yaşıyor. Bende hem kendi ailemle görüşeceğim hem kulübümüzün burada düşünceleri nedir ona bakacağız. Ama hep söyledim ben Rizespor'u, Rize'yi, halkını, taraftarını seviyorum. Başkanımızda benim ağabeyim gibi. Çok emek veriyorlar. Burada hepimiz ağabey kardeş gibi olduk. Burada çok mutuyuz ama önümüzdeki hafta ne yapacağıma dair net olarak kararlarımızı veririz."ÜNAL KARAMAN: İKİ CAMİA ARASINDA KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKMALARINI TEMENNİ EDİYORUMİki kulüp arasında geçmişte yaşanan kırgınlıkların bu müsabaka ile son bulmalarını temenni ettiklerini ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, "Sporun ruhunda dostluk, barış ve kardeşlik var. Hayatımın hiçbir anında sporcuyken de hayat felsefemiz olan saydığım bu unsurlar bizim sporun içerisinde var olmamızı sağladı. Geçmiş dönemde yaşanan bazı kırgınlıklar olabilir. Belki camialar içerisinde bu tarz sorunları gün yüzünde tutabilecek, insanların sinir sistemlerini harekete geçirecek sıkıntılar yaşanmış olabilir. Dünü dünde bırakmak gerekir. Kültürleri birbirine yakın iki şehrin bu müsabaka ile küskünlükleri geride bırakıp el ele, gönül gönüle geleceğe iyi bakmalarını temenni ediyorum. Spor adamı olarak bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Rize'de dostlarım var, Trabzon benim yuvam olmuş. Yanlış aramaya kalkarsak birbirimizin yüzüne bakamayız. Kusur yanlış varsa camiam adına özür diliyorum. Küskünlükleri geride bırakmak mübarek günlerde insan olarak en iyi hareket olur" dedi.Sezon içerisinde başladıkları günden son haftaya kadar çok zorluklar yaşandığını kaydeden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu zorluklar içerisinde bir gün birbirinin kalbini kırmamış, bağırmamış, arkadaşını rencide etmemiş, her türlü sıkıntılı ortam içerisinde birbirine dostluk duygusu içerisinde kenetlenme noktasında sarılmış bir oyuncu grubum var. Alınlarından öpmek benim için çok hafif kalır. Kontenjan, altyapıdan gelen genç oyuncularımız olmak üzere hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varlar ve iyi ki bu formanın bir parçası oldular. Bizi bugünlere taşıdılar, hepsine teşekkür ediyorum. Sorunları sıkıntıları konuşup bu günlere geleceğiz deseydik çok geride kalırdık. Sadece futbol oynayarak, sevgiyi sempatiye dönüştürerek bugünlere geldik. Hamd olsun Allah yardım etti. Başka türlü bu işin üstesinden gelme şansımız yoktu. Emeği geçen başkanımız nezdinde yönetim kuruluna, taraftarımıza, camiamıza, bizi bu noktaya taşıyan kimler varsa herkese teşekkür ediyorum. Biz buralara gelmişsek onlar hizmet verdiler. Hep önümüzü aydınlattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Karaman, bir basın mensubunun Çaykur Rizesporlu futbolcular Awaziem ile Azubuike'nin transfer adının Trabzonspor ile anıldığına yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şimdi bir şey söyleme hakkım ve şansım yok. Trabzonspor gelecek planlamasını mutlaka yapar. Bu işte görev yapan profesyoneller vardır. Eğer sözleşmeleri bitmişse, Trabzonspor da bu oyunculara talip olmuşsa ki inanın bilmiyorum. Biz sadece gelecek planlaması için oyuncu kriterlerimizi sunarız, onlar gereğini yaparlar. Eğer yönetim kurulu ve başkan da uygun görürse Trabzonspor gelecek planlaması içerisinde kadrosuna dahil eder ama samimi olarak bilmiyorum."