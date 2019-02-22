22 Şubat 2019, 22:47
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Çaykur Rizespor'un Çıkışı Sürüyor, Yeni Malatya Engelini de Aştılar!

Çaykur Rizespor

Süper Ligde Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürdü.

Süper Ligde Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve ligin ikinci yarısında oynadığı 6. maçta 5. galibiyetini elde etti. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Aatif Chahechouhe, Vedat Muriqi ve Prejuce Nakoulma kaydetti.

RİZESPOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Puanını 28'e çıkaran Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor


YORUMLAR (3)
ELAZİG: Hakem sayesinde aldiniz maci satilmis hakem
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TUNÇ06: FB DÜŞÜN DİYE YATMIŞLARDIR.....
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MALATYAM: Hakem o penaltiyi verseydi mac böyle bitmezdi hakem sayesinde rize kazandi malatyaspor 10 kisiyle rize hakemle birlikte 12 kisiydi
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