24.06.2019 16:16
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Çaykur Rizespor'un kamp programı belli oldu

Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un yeni sezon öncesi 3 ayrı etap olarak yapacağı kamp programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor 'un yeni sezon öncesi 3 ayrı etap olarak yapacağı kamp programı belli oldu.
6 Temmuz Cumartesi günü Rize 'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ve 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdürecek olan yeşil-mavililer, ardından 9 Temmuz'da kampın ikinci bölümü için Erzurum 'a hareket edecek. Erzurum 'da 11 gün boyunca kamp yapacak olan Çaykur Rizespor , 20 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümünü tamamlayarak Erzurum 'dan ayrılacak.
Erzurum kampından sonra verilen 3 günlük izinin ardından 23 Temmuz'da Bolu 'da yeniden toplanacak ve burada 10 günlük kamp dönemi geçirecek olan yeşil mavililer, ardından Rize'ye dönecek. Çaykur Rizespor , kalan süreçte sezonun başlangıcına kadar yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.


- Rize
Kaynak: DHA
Rize , Erzurum , Çaykur Rizespor , Spor

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