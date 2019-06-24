Çaykur Rizespor'un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor
'un yeni sezon öncesi 3 ayrı etap olarak yapacağı kamp programı belli oldu.
6 Temmuz Cumartesi günü Rize
'de Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde toplanacak ve 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdürecek olan yeşil-mavililer, ardından 9 Temmuz'da kampın ikinci bölümü için Erzurum
'a hareket edecek. Erzurum
'da 11 gün boyunca kamp yapacak olan Çaykur Rizespor
, 20 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümünü tamamlayarak Erzurum
'dan ayrılacak.
Erzurum kampından sonra verilen 3 günlük izinin ardından 23 Temmuz'da Bolu
'da yeniden toplanacak ve burada 10 günlük kamp dönemi geçirecek olan yeşil mavililer, ardından Rize'ye dönecek. Çaykur Rizespor
, kalan süreçte sezonun başlangıcına kadar yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
- Rize