30 Kasım 2018, 23:05
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Çaykur Rizespor'un Penaltı Kaçırdığı Maçta Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk etti. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor ile Ankaragücü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

RİZESPOR PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

Bu sonucun ardından Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de puanını 21'e çıkarırken, Çaykur Rizespor'un puanı 10'a yükseldi.

RİZESPOR'LU BOLDRİN, PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ

Çaykur Rizespor'un golünü 66. dakikada Umar Aminu kaydetti. Ev sahibi ekip 80. dakikada bir penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus, Ankaragücü takımının itirazlarının ardından VAR odasıyla görüştü ancak karar değişmedi. Ancak kazanılan penaltıyı 80. dakikada Fernando Boldrin gole çeviremedi.

Ankaragücü'nün mücadeledeki golünü ise 20. dakikada El Kabir attı.

İKİ TAKIM DA HAFTAYA LİGİN ZİRVESİNDEKİ EKİPLERLE KARŞILAŞACAK

Ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ankaragücü,Çaykur Rizespor,Rizespor
30 Kasım 2018 Cuma 23:05



YORUMLAR (3)
YAVUZS: YAHU NASIL MAÇDIR. HİÇMİ KOŞMAZ İNSAN. BU KADAR CİDDİYETSİZ BİR TAKIM OLURMU. BARİ PENALTİYİ VEDAT ATSAYDI. KAÇAR MI PENALTI YA. . BU NASIL BİR TAKIM. . HADİ GİDİN KÜMEYE ARTIK. UMRUMDA DEĞİLİSİNİZ ZATEN GEÇ OLDU. . . HAYIRLI GECELER SAYGILAR. . . . KAÇTIM BEN. . . .
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Kesin TRABZONSPOR un yüzündendir:))
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TRABZONSPOR 61: Maçı Sonuna Kadar Seyrettim,,Rizesporlu Oyuncular Adeta Sahada Fütursuzca Gezinip Durdular,,Ofsayttan Buldukları Golün Dışında Hiçbir Pozisyonları yok,,Ankaragücü Oyunun hakimiydi,,Centilmence oynadılar,,Ayrıca iki penaltıları verilmedi.Rizesporlu futbolcular,,hakeme yaptıkları elkol hateketlerinden dolayı,,Oyundan Atılmalıydılar,,Yazık Oldu Ankaragücüne.Herkese saygılar dileyrum uşaklar.
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  • TRABZON61 E : TRABZON61. . . BUNLARDAN VALLAHİ YEMİNLE SÖYLÜYORUM KRDŞ BİR HALT CACIK OLMAZ YAZIK O KADAR FUTBOLCU ALDIN. HOCALAR DEĞİŞTİRDİN. . OLMUYOR NE YAPSAN OLMUYOR. . . SONRA O BENİ DÜŞÜRDÜ DİYE AĞLARLAR. . .
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