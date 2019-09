- Çaykur Rizespor'un Yunanlı futbolcusu Chatziisaias Rize'ye çabuk alıştı

- Çaykur Rizespor'un Yunanlı futbolcusu Chatziisaias Rize'ye çabuk alıştıİlk kez yurt dışında futbol oynayan Yunanlı futbolcunun tutkusu deniz ve kemençe

RİZE - Arkadaşlarının uzun olduğu için Chatziisaias olan soyadını kısaltarak 'Hacci' dediği Çaykur Rizespor'un yeni stoperi Dimitrios Chatziisaias Rize'ye çabuk uyum sağladı. Dimitrios, Rizelilerin kendisine ismi ile hitap etmesinden çok memnun olduğunu dile getirirken Çaykur Rizespor'un kariyeri için iyi bir adım olacağının da altını çizdi.Çaykur Rizespor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Chatziisaias, kente çabuk uyum sağladı. İlk kez yurt dışında futbol oynama şansı bulduğunu ve Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Dimitrios Chatziisaias "İlk kez yurt dışında oynama şansı elde ettim. Mutluyum, buraya geldiğim için. Çünkü yeni bir macera, yeni bir takım, yeni bir şehir anlamına geliyordu. İyi bir lige geldiğimi düşünüyorum, takımdan, takımdaki oyunculardan, her şeyden çok memnunum" dedi.Ailesinden uzak kalmanın zor olduğunu fakat bunu aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Dimitrios "Ailemden de uzak kalmak benim için çok zor oldu. Ben güçlü bir insan olduğuma inanıyorum ve bu gücün de bende olduğuna inanıyorum. Buna inandığım için buraya geldim. Zor ama bunları aşabilecek güçteyim. Türkiye ligi zor bir lig. İyi takımlar var. İyi oyuncular var bireysel anlamda ve çok hızlı oyunculardan oluşuyor. Ben bunu seviyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı çekmiyorum" ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor'a gelmeden önce Süper Ligi bilen futbolcular ile görüştüğünü ve olumlu yönde tepkiler aldığını sözlerine ekleyen Dimitrios "Herkes bana kariyerimin daha iyi olacağını ve yeni bir hedef çizmem gerektiğini söyledi. Çok iyi bir seçenek olacağını söylediler. Burayla ilgili sadece olumlu şeyler duyduğum için gelmeyi tercih ettim" şeklinde konuştu."Rize'de profesyonel bir futbolcu yaşantısı sürmek bizim için çok kolay"Rize'yi sevdiğini ve kolay bir şehir olarak bulduğunu dile getiren Dimitrios ayrıca Rize'nin profesyonel bir futbolcu için ideal bir şehir olduğunun altını çizdi. Dimitrios "Ben Rize'yi, buraya geldiğimden beri çok sevdim. Buradaki aile ortamı olsun, şehrin kolaylığı olsun, yemeklerinin güzelliği olsun beni çok mutlu etti. Genel olarak Rize'yi çok sevdim diyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum burada futbola odaklanmak çok kolay, profesyonel bir futbolcu yaşantısı sürmek bizim için çok kolay. O yüzden çok güzel bir şehir. Bazı futbolcular daha ziyade hayattan zevk almaya çalışırlar, başka şeylerden zevk almaya çalışırlar ama benim beklentilerim bu yöndeydi. Kolay bir şehir, güzel bir şehir, futboluma odaklanıyorum. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı."Rize insanını çok seviyorum"Rize merkezde gezmekten zevk aldığını ve Rizelilerin kendisine ismiyle seslenmesinden memnun olduğunu dile getiren Dimitrios, "Takımda en iyi anlaştığım kişiler Nill de Pauw,Abarhoun, Talbi, Atakan Akkaynak. Sürekli bu oyuncular ile dışarıya çıkıyoruz, yemek yemeye gidiyoruz, çay içmeye, kahve içmeye gidiyoruz. Devamlı beraberiz genelde. Balığa gidiyoruz beraber. Merkez'de de gezdiğimiz oluyor. Kebap, baklava, kazandibi, künefe ve her zaman çay içiyorum ve seviyorum. Çayın Rize'de yetiştiğini de biliyorum. Rize halkını genel olarak çok sevdim diyebilirim. Özellikle ismimle seslenmeleri ve bana karşı olumlu yaklaşmaları beni çok memnun etti o yüzden ben çok mutluyum" ifadelerini kullanırken bildiği Türkçe kelimeleri "Merhaba, nasılsın, iyiyim sen nasılsın, maşallah, günaydın, abi bakar mısın, hesap, kürdan, teşekkürler, afiyet olsun" şeklinde sıraladı."EURO 2020 için Türkiye'nin şansı yüksek"Transferinde Rize'nin deniz şehri olmasının da etkili olduğunu dile getiren Dimitrios "Yüzmeyi balığa çıkmayı yada balık yemeyi çok seviyorum. O yüzden denizin olması transferde etkili oldu diyebilirim. Selanik'te ve diğer Yunan adalarında ben sürekli vakit geçiriyorum. O yüzden çok etkili oldu diyebilirim. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben Rize'ye takıma katkıda bulunmak için gelmiştim ve elimden geleni yapıyorum" dedi. EURO 2020'de Yunansitan'dan çok Türkiye'nin şansının daha yüksek olduğunu düşündüğünü dile getiren Dimitrios, "Türkiye'nin şansını daha yüksek görüyorum çünkü ligde de iyi takım sayısı daha çok yüksek. O yüzden daha fazla kaliteli oyuncuya sahipler. Yunanistan'da sadece 3-4 tane iyi takım olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Türkiye'nin şansını Yunanistan'a göre daha fazla görüyorum" şeklinde konuştu.

