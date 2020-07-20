Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da yöneticilerin protokolde Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuna sevinmesi dikkat çekti.

20.07.2020 00:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:22

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor Yönetimi, Medipol Başakşehir ile karşılaşan ligdeki rakibi Kayserispor maçını protokol tribününde izledi.

Ligde 3 puan alarak düşme potasından sıyrılan Rizespor'da, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından gözler Başakşehir–Kayserispor karşılaşmasına çevrildi. Karşılaşmayı kazanarak 35 puana yükselen Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu, 32 puanı olan Kayserispor ile lider Medipol Başakşehir karşılaşmasını protokol tribününden izledi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın da içinde bulunduğu grup Medipol Başakşehir–Kayserispor karşılaşmasını izlerken heyecan dolu anlar yaşadı. Karşılaşmanı hakemi Ali Şansalan'ın maçı bitirme düdüğünü çaldığı anda Çaykur Didi Stadı protokolünde sevinç dolu dakikalar yaşandı.

Medipol Başakşehir'in 1-0'lık skor ile mağlup ettiği Kayserispor'un puanı 32'de kalınca Rizespor düşme potasından sıyrılarak 35 puanla 15. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor gelecek hafta Kadıköy'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçından da 3 puan ile dönmek istiyor.

Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir’in şampiyonluğunu sevindi
Etiketler: Çaykur Rizespor, Başakşehir, Rizespor, Çaykur, Spor, Haber
Yorumlar (10)
SERKAN: Başakşehir Futbolda devrim yaptı eze eze şampiyon oldu
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İRONİ: seneye siz küme düştüğünüzdede trabzonlular böyle sevinir
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ÖYNEN ÖYLE: sen fenerden 6 oyuncu kiralık al tabiki rize düşsün sende olsan aynısı düşünürdün keyif bagışlıyorsun dıngıl seni
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