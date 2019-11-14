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Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İsmail Diamonde, alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmemeleri, işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

14.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:34Çaykur Rizesporlu Diamonde:
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İsmail Diamonde, alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmemeleri, işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.
Diamonde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta aldıkları 1-0'lık galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini, uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta iyi bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.
Milli ara sonrası Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Fildişi Sahilli oyuncu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Bizim için çok zor bir maç olacak. Hazırlanmak için zamanımız, kendimizi toparlama şansımız var. Denizli deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmeyi başarmak." dedi.
27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımdaki uyum sürecinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim için de uyum süreci biraz zaman aldı. Şehre uyum sağlamakta zorlandım. Ardından benim kişiliğime uygun sakin bir şehir olması nedeniyle alışmaya başladım. Her geçen gün daha çok alışıyorum ve takım için hazır durumda olmak istiyorum. Takıma faydam olsun istiyorum. Gittiğim her takımda bu süreçlerden geçtim. Çok çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalıştım. Her geçen gün daha iyi oluyorum."
Süper Lig'in çekişmeli geçtiğine işaret eden Diamonde, "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. İlerleyen haftalarda aldığımız sonuçlara göre farklı şeyler konuşabiliriz ama ilk önce buna odaklanmış durumdayız. Alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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