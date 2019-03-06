Çaykur Rizesporlu Futbolcu Samudio: "Önümüzde Uzun Bir Maraton Var"

- Futbolcuların antrenmana öğrencileri selamlayarak çıkışlarıÖğrencilerin futbolcularla fotoğraf çektirmesiAmınu Umar'ın öğrencilerin formalarını imzalamasıAntrenmandan görüntülerFutbolcu Brain Samudio'nun açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Paraguaylı oyuncusu Brain Jose Samudio, önlerinde uzun bir maraton olduğunu belirterek, "Son mağlubiyete takılmadan çıkışımızın devamını getirmeliyiz. İlk 6 maçtaki çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." dedi. Samudio, Mehmet Cengiz Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor, Spor
Kaynak: AA