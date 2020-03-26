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Çaykur Rizesporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcuları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

26.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:15
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcuları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde futbolcular, sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.
Çaykur Rizespor'un yabancı oyuncuları Fernando Boldrin, Sasse, Dario Melnjak ve Ivanildo Fernandes, görüntüde, "Merhaba arkadaşlar. Evde kal Rize." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Abdullah Durak ise "Dünya olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde bizim için fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz." dedi.
Diğer futbolcular ise görüntülü mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Ne kadar büyük mücadeleler verdiğinizin farkındayız. Sizleri çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Biz evdeyken bizler için ailesinden ve sevdiklerinizden uzak kalan sağlık personelimizin ve çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Evde kal Türkiye. Tüm sağlık personelimizin sağlıklı bir toplum olmamız için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz." Çaykur Rizesporlu futbolculardan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Spor

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Çaykur Rizesporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

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