Çaykur Rizesporlu Samudio: "Hak Ettiğimiz Yerde Değiliz'

Samudio, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak ligde beklentilerin uzağında kaldıklarını belirterek, "Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. Bulunduğumuz durumdan çıkmak için çok çalışmalıyız. Takım olarak bunun bilincindeyiz." dedi.

Çok zor bir maçın kendilerini beklediğine işaret eden Samudio, "Rakibimiz ligde lider ve onlara karşı koyabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilinci ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Samudio, takım oyunu için mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süper Lig gerçekten zor ama herkes için zor. Zaman zaman ben de zorlanıyorum. Benim için önemli olan takımın başarısı. Bunu düşünerek çalışıyorum. Bu takımda kimin gol attığından ziyade takımın aldığı puanlar önemli. Ligde oynadığımız maçlara bakılırsa kolay kaybetmedik ama bu yeterli değil. Daha çok üzerine koymak için mücadele şart. İlk maçtan son maça kadar iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz. Başakşehir 'e karşı çok zor bir mücadele bizi bekliyor"

Yeşil-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.