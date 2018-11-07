07 Kasım 2018, 20:35
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Çaykur Rizesporlu Samudio: "Hak Ettiğimiz Yerde Değiliz'

Çaykur Rizesporlu Samudio: "Hak Ettiğimiz Yerde Değiliz

Ligde bu hafta sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor'da Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını söyledi.

Samudio, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak  ligde beklentilerin uzağında kaldıklarını belirterek, "Gerçekten hak ettiğimiz  yerde değiliz. Bulunduğumuz durumdan çıkmak için çok çalışmalıyız. Takım olarak  bunun bilincindeyiz." dedi.
Çok zor bir maçın kendilerini beklediğine işaret eden Samudio,  "Rakibimiz ligde lider ve onlara karşı koyabilmemiz için çok çalışmamız  gerekiyor. Bunun bilinci ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Samudio, takım oyunu için mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları  kaydetti:
"Süper Lig gerçekten zor ama herkes için zor. Zaman zaman ben de  zorlanıyorum. Benim için önemli olan takımın başarısı. Bunu düşünerek  çalışıyorum. Bu takımda kimin gol attığından ziyade takımın aldığı puanlar  önemli. Ligde oynadığımız maçlara bakılırsa kolay kaybetmedik ama bu yeterli  değil. Daha çok üzerine koymak için mücadele şart. İlk maçtan son maça kadar iyi  yerlere gelmek için mücadele edeceğiz. Başakşehir'e karşı çok zor bir mücadele  bizi bekliyor"
Yeşil-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Mehmet  Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.
Çalışmaya sakatlığı bulunan Musa Çağıran ve Armand Traore katılmadı.  İlk 20 dakikasının ardından basına kapalı yapılan antrenmanda, koşunun ardından  taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Mehmet Cengiz,Başakşehir

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