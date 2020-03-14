Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı
Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
14.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:41
Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Trabzonspor maçında ön çapraz bağları kopan Umar Aminu, ameliyat oldu. Başarılı geçen bir operasyonun ardından oyuncunun 6 ay sonra yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aminu Umar, Spor
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