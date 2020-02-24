ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi başvuruları başladı

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 46 yaş çay işleme fabrikasına kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı. Rize 'de, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü önünde başvuru yapmak isteyenler erken saatlerde kuyruk oluşturdu.

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için bu illerde başvurular başladı. Rize'de işe girmek isteyenler gece yarısından itibaren İş-kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Sabah mesainin başlamasıyla birlikte iş balvuruları alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçiler yılın 6 ayı çalışma imkanı bulacak.

Başvuru yapmaya gelen Muhammet Saruhan, akşamdan sıraya girdiğini belirterek "Beklerken vaktimizi arkadaşlarla sohbet ederek değerlendirdik. Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Her şey şans kuraya adımızı yazdırmaya geldik. Burada gece saat 2'ye kadar 8-9 kişi olduk. Herkese şans diliyorum şansı olan girsin?? dedi.

Muhammet Ali Yılmaz da "Gece yarısı gelip beklemeye başladık. Daha önceki kuralara çalıştığım için katılma şansım yoktu. Şimdi kendi işim var ama tabi ki devlet işi daha iyi. O yüzden katılmak istedim?? diye konuştu.

Mustafa Karali ise gece 03.30'da sırada yerini aldığını belirterek,??Bizde rızkımızın peşindeyiz her şey nasip" ifadelerini kullandı.

Erkenden sıraya girdiğini anlatan Erdal Tekin "Bu kadar sıkıntı içerisinde devletimiz, milletimiz sağ olsun bize böyle ekmek kapısı açtı?? dedi.