ÇAYKUR'un işçi alım kura çekimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyicisiz yapıldı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz yapıldı.
16.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:48
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize ve Giresun 'daki fabrikalarında çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz yapıldı.
ÇAYKUR bünyesindeki 33 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 23 bin 572 kişi arasından belirlenecek 619 işçi, engelli ve eski hükümlü için kura çekimi, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Spor salonuna, koronavirüs önlemleri kapsamında izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayınlandı.
Rize 2. Noteri Mahmut Kocaman, kura yöntemini açıkladıktan sonra çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutuyu çevirerek içinin boş olduğunu salondaki görevli ve muhtarlara gösterdi.
Kocaman'ın numaraları boş kutuya atmasının ardından kura çekimine geçildi. Numaraların yerleştirildiği kutudan yapılan çekilişle 619 asil, 619 yedek isim belirlenerek salonda okundu.
Havanın yağışlı olması nedeniyle salon dışında da kimsenin olmadığı gözlendi.
Öte yandan kurumun, 18 Mart Çarşamba günü Trabzon'da, 19 Mart Perşembe günü Artvin'de noter huzurunda gerçekleştireceği kura çekimlerine de seyirci alınmayacak.
ÇAYKUR bünyesindeki 33 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 23 bin 572 kişi arasından belirlenecek 619 işçi, engelli ve eski hükümlü için kura çekimi, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Spor salonuna, koronavirüs önlemleri kapsamında izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayınlandı.
Rize 2. Noteri Mahmut Kocaman, kura yöntemini açıkladıktan sonra çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutuyu çevirerek içinin boş olduğunu salondaki görevli ve muhtarlara gösterdi.
Kocaman'ın numaraları boş kutuya atmasının ardından kura çekimine geçildi. Numaraların yerleştirildiği kutudan yapılan çekilişle 619 asil, 619 yedek isim belirlenerek salonda okundu.
Havanın yağışlı olması nedeniyle salon dışında da kimsenin olmadığı gözlendi.
Öte yandan kurumun, 18 Mart Çarşamba günü Trabzon'da, 19 Mart Perşembe günü Artvin'de noter huzurunda gerçekleştireceği kura çekimlerine de seyirci alınmayacak.
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Kaynak: AA
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