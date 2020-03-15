ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaçak çay olarak bilinen Seylan çayına karşı çay ürünlerinin tüketimini artırmak amacıyla, yöre halkının tüketim alışkanlığını dikkate alarak özel olarak harmanlanan "Mezopotamya Çayı"nı ürettiği bildirildi.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tüketilen ve halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen Seylan çayına karşı kendi ürünlerinin tüketimini artırmak isteyen ÇAYKUR, "Mezopotamya Çayı"nı üretti.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çayda farklı damak tadına sahip tüketici tercihleri göz önüne alınarak hazırlanan yeni bir ürün pazara sunuldu.
DOĞU'YA ÖZEL ÇAY
Bu kapsamda satışa çıkarılan "Mezopotamya Çayı", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların tüketim alışkanlığı ele alınarak harmanlandı. "Mezopotamya Çayı"nın paketinin gramaj ve görsel dizaynı da yine bölge tüketicilerinin tercih ve önerileri baz alınarak hazırlandı.
İLK ETAPTA 20 İLDE SATIŞA SUNULDU
Söz konusu ürün, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tunceli, Mardin, Bingöl, Mersin, Gaziantep, Hatay, Batman, Ağrı, Malatya, Adana, Hakkari, Adıyaman, Şırnak, Van, Elazığ, Siirt, Bitlis olmak üzere ilk etapta 20 ilde satışa sunuldu. Gelecek taleplere göre diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.
Kaynak: AA