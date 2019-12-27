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ÇAYKUR yeşil çay pudrası ihracatına başladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) yeşil çay pudrası (matcha çayı) ihracatına başladığı bildirildi.

27.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:42 ÇAYKUR yeşil çay pudrası ihracatına başladı
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) yeşil çay pudrası (matcha çayı) ihracatına başladığı bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işletme tarafından üretilen siyah ve yeşil çay pudrasının pasta, dondurma yapımında kullanıldığı ifade edildi.
Yeşil çay pudrasının ihraç edilebilmesi için yürütülen girişimlerin sonuç verdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
" haricinde de satılmaya başlanan, dünyada yeni bir trend olan matcha çayı olarak yabancı tüketicilere sunulan çay pudrası girişimcilerin dikkatini çekmektedir. Çay pudrası konusunda oldukça iddialı olan kurumumuz 'da pudra çay piyasasında adını duyurmakta kararlıdır. Bu anlamda uluslararası Barysol şirketi yetkilileriyle Avrupa ülkelerine ihraç etmek üzere ilk etapta 1 ton yeşil çay pudrasının satışı için sözleşme imzalanmıştır."
Açıklamada, siyah çay pudrası için de girişimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Çay İşletmeleri, Türkiye, Avrupa, Çay, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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