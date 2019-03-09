Çaylak Ölecek Mi? Söz Dizisinin 73. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Yavuz, büyük operasyon yapacak. Çaylak ise yapılan bir baskında vuruluyor. Baba olmaya hazırlanan Çaylak ölecek mi? Yavuz ise başkonsolosu rehin alarak büyük bir kriz çıkartıyor. Heyecan ve merakla beklenen Söz dizisinin 73. bölüm ipuçlarını haberimizde bulabilirsiniz...

SÖZ DİZİSİNİN 72. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karargâha bombalı saldırı yapmak üzere olan Karabatak'ı(Eren Vurdem) karşısında gören Tim, büyük bir şok yaşar. Tim ve Nazlı(İlayda Ildır), Karabatak'a aslında kim olduğunu hatırlatmak için elinden geleni yapar. Sami'ye yaptıklarının bedelini ödeten Yavuz, arkasında bıraktığı delillerle zor duruma düşecektir. Derya delillerin derhal araştırılmasını isteyip, Yavuz'la karşılaştırılmasını talep eder. Derya'nın şüphelerinin farkında olan Yavuz, depoda vurulan kişinin kendisi olmadığına ikna etmesi gerekmektedir. Sami'nin ölümünün ardından Tarık, Cahit ve Samet artık sıranın kendilerine geldiğini anlamışlardır.

SAMET YAVUZ'A ANLAŞMA TEKLİF EDER

Kurulması planlanan terör devletinin arazi tapuları için Yavuz'un peşlerine düşeceğinden emindirler. Ama geri adım atmamakta anlaşsalar da Samet, diğerlerinden gizli olarak Yavuz'u arayarak anlaşma yapmayı teklif eder. Ama bu anlaşma sandığı gibi kolay olmayacaktır. Karabatak üzerinden kurduğu hain planı istediği gibi sonuçlanmayan Dragan ise yaşadığı hezimetin ardından hain bir planla karşılık vermek için harekete geçer. Tapuları alıp terör devleti planlarına büyük darbe vuran Yavuz, beklemediği bir haber alır. Tapulara karşı Turan ustanın canı söz konusudur. Yavuz için zamana karşı bir yarış başlar.