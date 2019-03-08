Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) İlim, Sanat ve Teknik Kulübü tarafından "Çaylar bizden, kitaplar sizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri, kitap okumayı yaygınlaştırmak için cami bahçesinde kitap okudu.
Farklı fakültelerde eğitim gören bir grup öğrenci, üniversite kampüsündeki caminin bahçesinde bir araya geldi. Yanlarında kitaplarını getiren öğrenciler, burada bir süre kitap okudu.
Kulüp üyelerinden Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Fuat Dirican, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak iki haftada bir kitap okuma toplulukları oluşturduklarını ve farklı yerlerde kitap okumaya teşvik etmek için kitap okuduklarını dile getirdi.
Kitapların kendileri için saklı birer hazine olduğunu dile getiren Dirican, şöyle konuştu:
"Dünyaya yön veren insanların vaktinin yüzde 50'sinden fazlasını araştırma yapmaya, kitap okumaya ayırdığını görüyoruz. Türkiye
'de ise kitap okuma konusunda büyük bir yetersizlik var. Biz bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Özellikle anne ve babalara bu konuda büyük görev düşüyor. Kendileri sosyal medyada gezerken ya da televizyon izlerken çocuklarından kitap okumalarını bekliyorlar. Halbuki çocuk için annesi ve babası rol modeldir. Kitap bilgidir, bilgi ise güçtür. Biz de dünyada söz sahibi olmak isteyen kişileriz. Kitap okuma etkinliklerimiz farklı yerlerde devam edecek."
Kendilerine çay ikram edilen öğrenciler, yaklaşık yarım saat kitap okuma etkinliğini sürdürdü.
Güncel
Kaynak: AA