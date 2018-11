Çaylar Gineli Abdurrahman'dan

16 Kasım 2018 Cuma 09:26



16 Kasım 2018 Cuma 09:26

Çaylar Gineli Abdurrahman'danBALIKESİR - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde üniversite eğitimi alan Gineli Abdurrahman Bah, eğitim masraflarını karşılamak için çay ocağında çalışıyor. Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olan Gineli Abdurrahman Bah (20), eğitim masraflarını karşılamak için Arasta Çarşısı'nda bulunan çay ocağında çaycılık yapıyor. Gine'den öğrenci programı ile Türkiye 'ye gelen Bah, eğitim gördüğü iktisat bölümünün haricinde okulun futbol takımında da yer alıyor.İHA'ya açıklamalarda bulunan Gineli Abdurrahman Bah, "11 aydır Türkiye'deyim. Şu an Bandırma'dayım ve 17 Eylül Üniversitesi'nde iktisat bölümünde okuyorum. Okul takımında da futbol oynuyorum. Bandırma'yı çok seviyorum. Çünkü insanları seviyorum" dedi.Çay ocağının sahibi İrfan Baki ise, "Bir arkadaşımız vasıtasıyla bize geldi. O bizi sevdi, biz de onu sevdik. Yanımızda çalışarak ekmeğini kazanıyor" dedi.Arasta Çarşısı esnaflarının adeta maskotu haline gelen Gineli Abdurrahman'ı çok sevdiklerini dile getiren esnaflardan Açıl Gonca, "Abdurrahman Muhammed'i çok sevdik. Çarşımıza renk kattı. Türkçe'yi de biliyor. Hareketleriyle hepimizin sevgisini kazandı" şeklinde konuştu.