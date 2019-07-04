Caz Festivali'nden Minik Cazseverler için günübirlik festival

İstanbul Caz Festivali'nin son dört yıldır, çocuklara özel günübirlik bir etkinliği daha var: Çocukça Bir Gün. 5-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış, gün boyunca devam eden konserler, atölyeler ve performanslarla dolu dolu geçen Çocukça Bir Gün, bu yıl çocukları ve aileleri 13 Temmuz Cumartesi günü Feriye'ye davet ediyor.

Çocukça Bir Gün bu yıl, Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal ile Masalların Masalı performansıyla başlayacak programıyla çocuklara keyifli bir gün yaşatacak. Gün boyunca çizgi film gösterimleri, canlı müzik ve çeşitli sürprizlerle, çocuklar müzik ve sanatla iç içe dopdolu bir gün geçirecek. Etkinlik için bilet alanların rezervasyonla katılabileceği yaratıcı atölyelerin yanı sıra çeşitli ücretsiz atölye ve performanslar da gerçekleştirilecek.

Caz müziğinin farklı unsurlarını ve renkli dünyasını genç müzikseverlere tanıtmak için gökkuşağından ilham alarak Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan İstanbul Caz Festivali çocuk kitabı Renk Renk Caz, Çocukça Bir Gün'de çocuklar ve ailelerle buluşacak. Renk Renk Caz, İKSV'nin farklı etkinlikleri kapsamında, Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle yayımladığı dördüncü çocuk kitabı olacak.