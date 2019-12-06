Caz müziğe farklı yorum

Eurovision sonrası Timur Selçuk, Melih Kibar, Garo Mafyan, Selçuk Başar, Selmi Andak gibi değerli müzisyenler ile çalışma fırsatı yakalayan Pınar Seyhun, müziğe bir süre ara verdi.Birlikte çalıştığı kıymetli müzik adamlarından elde ettiği eğitim birikiminden sonra çıkaracağı albüm içinde titiz bir çalışmayla yola çıktı.

"Pınar Seyhun'la Hayal Ederken" isimli albümünün yapımcılığını kendi üstlenen başarılı yorumcu, amacının caz müziğini pop müzikle sentezleyerek geniş kitleler tarafından dinlenilir hale getirmek olduğunu ifade etti. Albümde yer alan bir eserin sözü ve müziği Cenk Eroğlu'na ait olup, düzenlemesini Ümit Eroğlu yaparken diğer parçaların besteleri Ömer Göksel ve Zeki Baktır'a ait olup, sözler Aşkın Tuna ve Ömer Göksel, Düzenlemeler ise Ercüment Orkut imzası taşıyor. Usta yorumcu Pınar Seyhun çalışmasını "Yapım aşamasında dört yıl süren titiz bir çalışma yürüttüğümüz bu albüm, caz, pop ve klasik tarzın bir arada var olduğu ve birbiriyle bütünleştiği bir müzik ürünü" olarak özetledi. Albümdeki müzik tarzına " Zamanı olmayan" müzik tarzı diyen Pınar Seyhun, albümdeki şarkılarında herkesin kendinden bir şey bulacağı AŞK temasını işlediğini ifade etti.