Caz Müziğin Efsane İsmi "The Sinatra Experıence" Gecesinde Anılacak

Urban Social konsepti ile farklı bir hizmet anlayışına sahip olan AKRa Hotels'in yeni markası "The 251 Soul", cazın ölümsüz ismi Frank Sinatra'nın 103. doğum gününü sevenleriyle birlikte kutlayacak.

Frank Sinatra'nın doğum gününe ithafen gerçekleştirilecek olan "The Sinatra Experience" gecesinde, sanatçıyla özdeşleşmiş "Fly me to the moon", "Check to cheek" ve "New York New York" gibi birbirinden ünlü şarkılar geceye damgasını vuracak.

Frank Sinatra hayranlarını bir araya getirecek olan "The Sinatra Experience", aramızdan 20 sene önce ayrılan cazın kralı Sinatra'nın doğum gününe ithafen 12 Aralık Çarşamba günü "The 251 Soul" da gerçekleştirilecek.

Akra'da yer alan "The 251 Soul" haftanın altı günü farklı türden müziklere ev sahipliği yapıyor.