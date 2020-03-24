Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi
Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü. Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.
24.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:17
Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü.
Fransa 'nın başkenti Paris 'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.
Fransa 'nın başkenti Paris 'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Afrika, Paris, Dünya