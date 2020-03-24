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Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi

Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü. Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.

24.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:17
Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi
Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü.

Fransa 'nın başkenti Paris 'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Afrika, Paris, Dünya

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