Cazdan Senfonik Şiire Müzik Dolu Gece

Eskişehir'in kültür ve sanat yaşamının vazgeçilmez unsuru,ödüllü Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverlere yine ünlü bestecilerin eserleri ile muhteşem bir konser yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı'ndaki konserdeSenfoni Orkestrasını şef Tolga Taviş yönetti. Konserde ilk olarak saksafon sanatçısı Zuhal Erden, İspanyol Caz Müziğinin öncüsübesteci Pedro İturralde'nin 'Peguena Czarda'(Little Dance) adlı eserini seslendirdi. 17 yaşındaki genç sanatçı başarılı performansı sonrası izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Konserin ikinci konuk sanatçısı piyanist Aksel Başaran,Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının Nisan 2018 solist seçmelerini kendisine kazandıran, ünlü besteci Franz Liszt'in 'Piyano Konçertosu No. 2 (S. 125)La Majör adlı eserini başarıyla seslendirdi. Üç kez alkışlarla sahneye çağrılan genç sanatçı, çalışmalarına Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Prof. Gülnara Aziz ile devam ediyor.

Senfoni Orkestrası konserin ikinci bölümünde, ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'ın dört bölümlük Senfoni No. 2 Re Majör Op. 36adlı eserinişef Tolga Taviş yönetimindemuhteşem bir biçimde yorumladı. Konser sonunda Eskişehirli klasik müzikseverler sanatçıları ayakta alkışladı.