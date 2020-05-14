Cazgırlar en iyi "korona ve 19 Mayıs" manisi için yarışacak

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cazgırlar için en iyi "korona ve 19 Mayıs" manisi söyleme yarışması başladı.

14.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:19
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cazgırlar için en iyi "korona ve 19 Mayıs" manisi söyleme yarışması başladı.
Türkiye genelinde cazgırlık yapan herkesin katılabileceği yarışmada süre sınırlaması olmazken, katılımcılar "19 Mayıs ve korona" içerikli videolarını WhatsApp üzerinden değerlendirme komisyonuna gönderebilecek.
Videolar en geç 18 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar organizasyonun, 0 539 796 97 72 numaralı WhatsApp hattına gönderilecek. Yarışmanın sonucu ise 19 Mayıs'ta açıklanacak.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cazgırlığın dualı çayırların sanatkarlığı olduğunu söyledi.
"Er meydanına çıkan pehlivanları memleketlerine, yörelerine, güreşteki ustalıklarına göre takdim ederek milli ve manevi duygularımızı vurgulayan şiir ve deyişlerle buradaki seyircilerin kaynaşmasını sağlayıcı konuşmalar yapan kişiye cazgır denir." ifadesini kullanan Hopur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptıkları farklı etkinliklerle gelenekselliğe dikkat çekmek istediklerini belirtti.
"19 Mayıs" ve "korona" kelimelerinden oluşan mani yarışmasına çok güzel videoların gelmeye başladığını ifade eden Hopur, başlattıkları "Evde Kal En Güzel Peşrev Yarışması"nın ise sürdüğünü hatırlattı. Cazgırlar en iyi ’korona ve 19 Mayıs’ manisi için yarışacak

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, 19 Mayıs, Türkiye, Güncel, Haber

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