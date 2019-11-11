Haberler » Güncel » Cazibe merkezinde Ekim ayı ikiye katlandı - Haber

Cazibe merkezinde Ekim ayı ikiye katlandı

Çankaya Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya'da 2019 yılı başından bu yana 3 bin 659 işletmeye ruhsat verdi.

11.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:25Cazibe merkezinde Ekim ayı ikiye katlandı
Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya'da 2019 yılı başından bu yana 3 bin 659 işletmeye ruhsat verdi. İşyeri açmak isteyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan Çankaya'da diğer aylara göre yaklaşık iki kat daha fazla ruhsat verilen ay Ekim oldu.

İşyeri açmak isteyenlerin tercihi Çankaya'da, sene başından bu yana 3 bin 659 işletme için ruhsat verildi. Çankaya Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya'da 2019 yılı başından bu yana Ocak'ta 312, Şubat'ta 275, Mart'ta 312, Nisan'da 243, Mayıs'ta 379, Haziran'da 314, Temmuz'da 510, Ağustos'ta 325, 'de 347, Ekim ayında ise 642 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden alınan bilgileri göre 2019 yılında Çankaya'da yapılan ticari faaliyetler için 2 bin 853 sıhhi işletme, 255 gayrı sıhhi işletme, 198 emniyete tabi, 306 mesul müdürlük ruhsatı ile 44 işletme için de canlı müzik izin belgesi verildi.

"Eşitlik dostu" tabela

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, kadın çalışanı yüzde 50 olan işyerlerine de "Eşitlik Dostu İşyeri" tabelası asma uygulamasını sürdürüyor. Uygulama, kadın girişimcilerin sayısını artırmayı, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlıyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN KIZLARINDAN SUÇ DUYURUSU
12:47 Başkan Büyükgöz'den eski Adliye binasını inceledi
12:52 İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktı
12:47 YTB Başkanı Eren, Taşkent'te Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi
12:50 Ankara'da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 28 gözaltı
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:53:21