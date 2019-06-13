Cazseverler Bozcaada Caz Festivali söyleşisinde buluşuyor!

Açık Diyalog İstanbul, Bozcaada Caz Festivali söyleşisine ev sahipliği yapıyor. 28 Haziran Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek olan caz festivali söyleşinin moderatorlüğünü Nergis Fırtına yapacak.

Söyleşide bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalin oluşum aşaması, ağırlanan sanatçılar ve 3 senelik hikayesi konuşulacak. Söyleşi, allaturca'dan Doğukan Çokşeker ve Begüm Aybar, Pavli Bozcaada'dan Gizem Gezenoğlu, 3dots'tan Murat Sezgi ve festival koordinatörü Dijan İyigün katılımı ile gerçekleşecek.

Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleşecek olan söyleşiye katılım ücretsizdir.

Kaynak: Bültenler