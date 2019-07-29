Haberler» Ekonomi» Haber

CBI: Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği anlaşmasız Brexite hazır değil

İngiliz Sanayi Birliği'nin (CBI) son raporunda, ne Birleşik Krallık'ın ne de Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmasız bir Brexit'e hazır olmadığı duyuruldu.

29.07.2019 14:27 CBI: Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği anlaşmasız Brexite hazır değil
–  İngiliz Sanayi Birliği'nin (CBI) son raporunda, ne Birleşik Krallık'ın ne de Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmasız bir Brexit'e hazır olmadığı duyuruldu.
CBI'dan yapılan açıklamada, iki tarafın da Birlşiek Krallık'ın anlaşmasız ayrılığına hazır olmadığı belirtilirken, AB'nin anlaşmasız bir Brexit için "daha az" adım attığı belirtildi.
Brexit gelişmelerinin en büyük eleştirmenlerinden olan CBI, anlaşmasız Brexit olasılığına karşın pek çok olası senaryo hazırlarken, CBI Direktörü Carolyn Fairbaim, Muhafazakar Parti'ye AB ile birlikte çalışmayı tavsiye etmişti.


- İstanbul

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:48   On Numara çekildi (2)
21:38   On Numara çekildi (1)
19:42   Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni
18:43   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:41   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38   Borsada endekslerin değişimi