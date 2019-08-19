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CBI / Fairbairn: Köklü değşikliklerin vereceği zararı engellemek zor olacak

Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, parlamento üyesi Michael Gove ile tamamen aynı fikirde olduklarını, ülke'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışının (Brexit) anlaşmasız olması durumuna karşı önlemler alınması ve bir geçiş dönemi olması gerektiğini ancak...

19.08.2019 12:13 CBI / Fairbairn: Köklü değşikliklerin vereceği zararı engellemek zor olacak
– Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, parlamento üyesi Michael Gove ile tamamen aynı fikirde olduklarını, ülke'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışının (Brexit) anlaşmasız olması durumuna karşı önlemler alınması ve bir geçiş dönemi olması gerektiğini ancak uzun vadeli köklü değişikliklerin vereceği hasarın önlenmesinin zor olduğunu söyledi.
BBC'ye konuşan Fairbairn, hükümetten sızdırılan dosyaların etkisinin son derece ciddi olacağını belirtti ve Brexit anlaşmasının kurumsal sektörünün, 2016 yılındaki Brexit referandumundan bu yana, gündeminde olduğunu söyledi.


- İstanbul

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Parlamento, Ekonomi

Kaynak: DHA

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