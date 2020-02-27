Haberler » Ekonomi » CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı - Ekonomi

CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) Baş Risk Sorumlusu Xiao Yuanqi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Covid-19'dan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere 135.8 milyar dolar temin ettiğini duyurdu.

27.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:47CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı

Çin Bankacılık ve Düzenleme Komisyonu (CBIRC) Baş Risk Sorumlusu Xiao Yuanqi,  Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Covid-19'dan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere 135.8 milyar dolar temin ettiğini duyurdu.

Virüsten en çok etkilenen hazır yemek, turizm ve lojistik sektörlerine öncelik verileceği belirtildi.  Xiao, salgının merkez üssü olan Hubei eyaletindeki firmalara kredi faiz oranının daha düşük tutulacağını ifade etti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Covid-19 sebebiyle ülke çapında 2.744 kişinin öldüğünü, vaka sayısının da  78,500'ün üzerine çıktığını açıklamıştı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:21:33