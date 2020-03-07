ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ABD'li Lavender'in sözleşmesi feshedildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li oyuncusu Jantel Lavender'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki uzun forvet Jantel Lavender'in sakatlığından sonra tedavisine ülkesinde devam etmesi isteği üzerine oyuncuya izin verildiği belirtildi.

Öte yandan, oyunculardan Gabriela Marginean'ın herhangi bir gerekçe göstermeden, yöneticilerin bilgisi dışında yurt dışına gidip kulüple temasa geçerek takımdan ayrılmak istediğini söylediği bildirildi.

Kulübün, 33 yaşındaki Rumen forvet hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA