Ccı / Başarır: Kadınlar Bir Arada Olduğunda Güçleri Artacak

Kaynak: DHA

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO'su Burak Başarır, kadın çalışanları desteklemek ve geliştirmenin önemine değinirken, "kadınların bir arada olduklarında güçlerinin artacağını" vurguladı.CCI, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 63'üncü oturumu kapsamında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin düzenlediği, "Cinsiyet Eşitliği" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'larının katıldığı toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması üzerine deneyimler ve görüşler paylaşıldı.Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için çevresel ve sosyal konularda 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 2013 yılından bu yana imzacısı olan CCI, Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde düzenlenen 63'üncü Kadının Statüsü Komisyonu'nda CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. İş dünyasından 20'den fazla kuruluş liderinin deneyimlerini paylaştığı toplantı, "Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Zorluklara Cevap Vermek" başlıklı "Değişim Şampiyonları" çalışmasını temel aldı.Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'larının katıldığı toplantıda; iş dünyasının liderleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engeller olan anlayış eksikliği, korku, kültür ve endüstri normlarına karşı geliştirilecek stratejiler üzerine tartıştı ve hayata geçirdikleri projeleri paylaştı."Kadınlar bir arada olduğunda güçleri katlanarak artacak"Toplantıda Coca-Cola İçecek'in eşit fırsat sunma ve kapsayıcılık anlayışı üzerine kurulu İnsan Hakları politikasını değerlendiren Başarır, CCI'ın 2015 yılından bu yana taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 'ne?(WEP) değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:"Kadın çalışanlarımızı desteklemek ve geliştirmek için BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni kendimize bir rehber olarak aldık. Kurumumuz içerisinde daha çok kadın lider yetiştirmeyi ve güçlendirmeyi önceliklendirirken, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde de kadın projelerini öncelik alanımız olarak belirledik."CCI'ın cinsiyet eşitliği anlamında ülkelerinde yaşadığı bölgesel zorluklara da değinen Başarır, bu zorlukları aşabilmek için tüm çalışanları bir araya getiren platformlar oluşturduklarını belirtti ve "Biz, kadınların bir arada ve etkileşimde olduklarında güçlerinin katlanarak artacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, kadın çalışanlarımızın birlikte güçlenecekleri platformlar oluşturduk" dedi.CCI'ın cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetlerinin çalışanları ile sınırlı olmadığının altı çizilirken, CCI Kadın Platformları'na benzer bir yapılanmanın bayiler arasında da oluşturmak için yola çıkıldığı, bayilerde kadın yöneticilerinin gelişimlerini ve güçlendirilmesini hedefleyen liderlik programının da devreye sokulduğu belirtildi. (Fotoğraflı) - İstanbul