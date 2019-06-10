CD Projekt, Keanu Reeves'e Sahnede Laf Atan Hayrana Cyberpunk 2077 Hediye Etti

E3 2019'da Keanu Reeves
, CD Projekt için Cyberpunk 2077'yi duyurdu. Sahneye çıkan ve hayranlara bir konuşma yapan Reeves, oyunun içinde de yer alıyor.
Ünlü oyuncu, yukarıdaki gönderide yer alan videoda, oyunu tasvir ederken "nefes kesici" ifadesini kullandı. Ünlü aktör es verdiği sırada kalabalıktan bir adam, "Sensin nefes kesici!" diye bağırdı. Reeves, bütün salon ve kayıt yapan bütün cihazlar gibi adamın sesini duydu. Ardından da "Sen nefes kesicisin! Hepiniz nefes kesicisiniz!" diyerek ilgiyi tekrar seyircilere döndürdü. Bu keyifli anın sonunda salonda adeta alkış tufanı koptu.
Reeves'e seslenen kişi belli oldu. YouTuber olan ve genelde Xbox'a odaklanan Peter Sark, olayın kendi bakış açısından bir de videosunu paylaştı.
"Keanu Reeves az önce dünyaya nefes kesici olduğumu açıkladı. #KeanuReeves #XboxE3 #XboxFanFest #Cyberpunk2077 @Xbox @CDPROJEKTRED"
CD Projekt Red de bu duruma kayıtsız kalmadı ve bir tweet ile cevap verdi. Verilen cevapta, "Ve bu da sana bedava #Cyberpunk2077 Collector's Edition getirdi! DM'lerini kontrol et." denildi.
Keanu Reeves'in aşağı yukarı internetin kralı olduğunu göz önüne alırsak, Matrix ve John Wick
serisinin yıldızı ile ilgili eğlenceli paylaşımların interneti doldurması kimseyi şaşırtmazdı. Öyle de oldu. Paylaşımlar genelde kelime oyunları üzerine yapıldı.
Kaynak: WebTekno
Keanu Reeves
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