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ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne alacak.

30.09.2019 13:20ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne alacak.
ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu 3-4 Ekim'de gerçekleştirilecek konserle açılacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda Yalçın Adıgüzel yönetiminde düzenlenecek konserde solist olarak İdil Biret yer alacak.
Programda İdil Biret, Robert Schumann'ın "Piyano Konçertosu"nu seslendirecek.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Bedrich Smetana'nın "Moldova" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Konser, 3 Ekim Perşembe ve 4 Ekim Cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

İdil Biret, Çukurova, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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